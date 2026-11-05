Турската преса критикува „израелското лоби“ и Ердоган след изборното поражение на републиканците в САЩ

Проправителствени и опозиционни медии в Турция критикуват „израелското лоби във Вашингтон“, анализирайки причините за поражението на републиканците на междинните избори и потенциалното му отражение върху двустранните отношения. Това съобщава кореспондентът на ERTnews в Истанбул.

И двете страни обвиняват Доналд Тръмп за подкрепата му за Бенямин Нетаняху. Опозицията обаче отправя критики и към самия Ердоган. Публикациите поставят под въпрос ангажимента на турския президент към Доналд Тръмп, като подчертават, че личните отношения не са външна политика. В тях се споменава и въпросът с изтребителите F-35.

Според анализатори личните контакти на Ердоган не са дали резултат, а оптимизмът за евентуалното придобиване на F-35 постепенно избледнява. Причината е промяната в политическото разпределение на силите в Конгреса и контрола на демократите върху влиятелната комисия по външни работи на Сената.

„Дълбоката държава не спечели в Америка“ – гласи друг коментар в публикация, свързана с опозицията. В същото време проправителствените медии изтъкват позицията на Турция като ценен съюзник на САЩ.

„Еврейското лоби AIPAC е похарчило 60 милиона долара, за да попречи на египтянина Абдул ел-Сайед, който спечели в Мичиган, влизайки в историята като първия мюсюлмански сенатор“, отбелязва вестник „Сабах“.

Статията е на ERTnews и е публикувана първоначално на 5 ноември 2026 г.