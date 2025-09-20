Турски съд блокира песен на Мабел Матиз по искане на правителството





Популярната песен „Съсипан“ (Perperişan) на турския изпълнител Мабел Матиз беше блокирана в интернет по решение на турски съд, съобщи телевизионният канал Илке ТВ, цитиран от БТА.

Мярката е предприета след искане на Министерството на семейството и социалните услуги, което аргументирало, че текстът на песента може да навреди на институцията на семейството, да окаже негативно влияние върху психическото развитие на деца и младежи и да предизвика „обществено възмущение“. Ведомството се позовало и на жалби на граждани, изпратени чрез президентския комуникационен център CİMER, в които творбата била определена като „в противоречие с обичаите и традициите на турското семейство“.

Според организацията за дигитални права EngelliWeb, съдебното решение задължава блокиране на песента в платформи като YouTube, Spotify и Apple Music. Изпълнението му е възложено на Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK).

В отговор, публикуван в социалната мрежа X, Мабел Матиз заяви, че текстът на песента е умишлено изопачен:

„Моите песни винаги са вдъхновени от много аспекти на живота. Красотата на изкуството и литературата е, че всеки може да намери свой собствен смисъл. Съсипан е метафорична любовна история, разказана с игриви образи. Нищо повече.“

През последните години турските власти нееднократно са ограничавали музикални и телевизионни продукции с мотива за „нарушаване на моралните ценности“. Стрийминг услугите в страната също са обект на засилени регулации, а международни правозащитни организации неведнъж са критикували разширяващите се правомощия на държавата върху онлайн съдържанието.