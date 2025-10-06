Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин

За първи път в България пристига британската компания The Connected Learning („Свързано обучение“), която представя театрални постановки с образователна цел. Гостуването ѝ е по покана на Фондация Световен образователен форум България и със съдействието на Община Пловдив.

Общо 2000 ученици от 11 пловдивски училища ще учат чрез театър до 10 октомври.

Представленията съчетават сценично изкуство с уроци по литература и история, география и културология, както и развитие на творческо мислене, работа в екип и междукултурна комуникация — показвайки, че ученето може да бъде и вдъхновяващо преживяване.