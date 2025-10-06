БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
ЗАПАЗЕНИ

Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин

За първи път в България пристига британската компания The Connected Learning („Свързано обучение“), която представя театрални постановки с образователна цел. Гостуването ѝ е по покана на Фондация Световен образователен форум България и със съдействието на Община Пловдив.

Общо 2000 ученици от 11 пловдивски училища ще учат чрез театър до 10 октомври.

Представленията съчетават сценично изкуство с уроци по литература и история, география и културология, както и развитие на творческо мислене, работа в екип и междукултурна комуникация — показвайки, че ученето може да бъде и вдъхновяващо преживяване.

Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Ограничават достъпа до Елените
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
Кризата с боклука в София: “Люлин” и “Красно село” потъват в отпадъци
Кризата с боклука в София: “Люлин” и “Красно село” потъват в отпадъци
Книги срещу пластмаса: София казва "Да" на рециклирането! Книги срещу пластмаса: София казва "Да" на рециклирането!
Пътешествие 8 000 години назад: Детска работилница в Археологическия музей Пътешествие 8 000 години назад: Детска работилница в Археологическия музей
Аниме, косплей и кей-поп фенове превзеха София този уикенд Аниме, косплей и кей-поп фенове превзеха София този уикенд
Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа
Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как...
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
