Учени възродиха забравена българска рецепта за кисело мляко… с мравки!

Оказва се, че тези мравки (вид Formica) могат да стартират ферментацията на млякото, защото съдържат специални бактерии, киселини и ензими, които естествено помагат на процеса.

„Днешното кисело мляко обикновено се прави само с два бактериални щама, но традиционните рецепти имат много по-голямо биоразнообразие - в зависимост от мястото, сезона и хората, които го приготвят“, обяснява изследователят Леони Ян.

Екипът посетил семейство в малко село в България - регион, където някога този метод бил популярен. От местните хора учените научили забравения начин за приготвяне и успели да го възродят в лабораторията.

Така науката и традициите отново се срещат - в една изненадваща, но вдъхновяваща чаша кисело мляко с български корени!