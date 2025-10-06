БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Учени възродиха забравена българска рецепта за кисело мляко… с мравки!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
световната слава българското кисело мляко тексас произвеждат вече години
Слушай новината

Оказва се, че тези мравки (вид Formica) могат да стартират ферментацията на млякото, защото съдържат специални бактерии, киселини и ензими, които естествено помагат на процеса.

„Днешното кисело мляко обикновено се прави само с два бактериални щама, но традиционните рецепти имат много по-голямо биоразнообразие - в зависимост от мястото, сезона и хората, които го приготвят“, обяснява изследователят Леони Ян.

Екипът посетил семейство в малко село в България - регион, където някога този метод бил популярен. От местните хора учените научили забравения начин за приготвяне и успели да го възродят в лабораторията.

Така науката и традициите отново се срещат - в една изненадваща, но вдъхновяваща чаша кисело мляко с български корени!

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
2
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Знаете ли че?

Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III
Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III
Тейлър Суифт взриви класациите с новия си албум Тейлър Суифт взриви класациите с новия си албум
Чете се за: 00:47 мин.
Учени разработиха нов метод за преброяване на диви животни с дронове Учени разработиха нов метод за преброяване на диви животни с дронове
Чете се за: 01:07 мин.
Тейлър Суифт чупи рекорди с новия си албум „The Life of a Showgirl“ Тейлър Суифт чупи рекорди с новия си албум „The Life of a Showgirl“
Чете се за: 01:17 мин.
Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин
Чете се за: 00:45 мин.
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след протести Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след протести
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1 Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко "Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Управляващите в търсене на нов данъчен модел
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ