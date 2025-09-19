БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев

Терзиев предлага и началото на всяка седмица в училище да започва с химна на България и Европа

началото всяка седмица училище започва химна българия европа предлага кметът васил терзиев
Снимка: БТА
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с химна на Европа, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Терзиев предлага и втора инициатива - учебният ден за децата от първи до четвърти клас да започва с физическа активност.

"Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще", посочва кметът, цитиран от Общината.

Според него тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности, казва кметът на София Терзиев.

Втората инициатива е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Предложението на кметът Терзиев е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност. Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка.

Според кмета това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни.

"София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота", посочи Васил Терзиев.

