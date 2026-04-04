Училищата в София подготвят голям празник за 24 май

Софийските училища подготвят по-мащабно и различно честване на 24 май. Това стана ясно след среща между началника на РУО София-град д-р Елеонора Лилова и директори от училищата в столицата.

Идеята е празникът да се превърне в още по-специално събитие за ученици, учители и родители. Обсъдено е всички училища да участват в голямо шествие със своите знамена, което да покаже единството на образователната общност.

Планира се и по-активно участие на по-малките деца и на децата от детските градини, като те ще могат да се включат заедно със семействата си. Така празникът ще бъде не само училищен, а и семеен.

Предвижда се и ново място за част от тържествата – за първи път от години събития ще има и пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, което ще придаде още по-тържествена атмосфера.

Целта е София да покаже силата на българското образование с модерен и запомнящ се празник в сърцето на града.