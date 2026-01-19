Учителският синдикат предлага удължаване на междусрочната ваканция

Повечето учители в България смятат, че удължаването на междусрочната ваканция е най-доброто решение при повишената заболеваемост от грип. Това показва национално изследване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в което са участвали над 12 000 души – учители, родители и други заинтересовани.

Според резултатите над половината от анкетираните не одобряват онлайн обучението, когато болните са около 30%. По думите на синдиката дистанционното обучение в такава ситуация е неефективно и натоварва както учениците, така и учителите.

Почти 98% от участниците смятат, че при усложняване на епидемичната обстановка удължаването на ваканцията е логично решение. Затова от синдиката предлагат междусрочната ваканция да бъде удължена с още четири дни – от 3 до 6 февруари, което би осигурило общо девет дни без присъствено обучение.

Идеята е през този период да се ограничи контактът между ученици и учители, за да се намали рискът от заразяване. От синдиката подчертават, че най-важното е здравето, а не броят на учебните дни.

В същото време е отчетено, че почти всички ученици вече имат нужните оценки за първия срок, който приключва до края на януари, а вторият учебен срок започва на 3 февруари.