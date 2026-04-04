Почина големият композитор Михаил Белчев
Удар по Лейкърс: Лука Дончич е аут до края на сезона

Станко Димов
Спорт
Звездата на Лос Анджелис Лейкърс е с разтежение от втора степен на лявото бедро.

Лука Дончич Лос Анджелис Лейкърс
Снимка: БТА
Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще пропусне остатъка от редовния сезон в НБА заради разтежение от втора степен на лявото бедро, съобщиха официално от клуба в петък.

Словенецът, който е водещ реализатор в лигата и основна фигура за изкачването на „езерняците“ до третото място в Западната конференция, получи травмата при тежката загуба от Оклахома Сити Тъндър в четвъртък.
Лидерите в Тихоокеанската дивизия имат само пет оставащи мача до края на редовния сезон, като първият от тях е в неделя срещу бившия тим на Дончич – Далас Маверикс.

Подобен тип травми обикновено изискват няколко седмици възстановяване. Дончич вече имаше проблеми със същото бедро по-рано през сезона, когато пропусна четири срещи преди Мача на звездите, но се завърна след паузата.

В първия си пълен сезон с Лейкърс гардът прави впечатляваща кампания – средно по 33.5 точки, 8.3 асистенции и 7.7 борби на мач. Той бе избран за Играч №1 на Западната конференция за март, след като записа 13 поредни мача с поне 30 точки, включително седем срещи с над 40 точки, 51 срещу Чикаго Булс и 60 срещу Маями Хийт.

Общо през март Дончич реализира 600 точки – постижение, достигнато едва от десет играчи в историята на НБА. Макар Леброн Джеймс и Остин Рийвс също да се представят на високо ниво, Лейкърс в голяма степен разчитат именно на словенеца, който е участвал пряко в 58% от точките на отбора през месеца.

Дончич е почти сигурен носител на приза за най-добър реализатор, но има изиграни само 64 мача и ще остане под изискването от 65 срещи за участие в разпределението на индивидуалните награди в НБА. Това го лишава от почти сигурно място в идеалните отбори и дори от шанс за сериозна битка за MVP.

Старши треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик разкри, че Дончич е получил травмата още през първото полувреме срещу Тъндър, но е бил допуснат да се върне в игра. Малко след това обаче словенецът отново почувствал болка и напуснал паркета.

Отсъствието му хвърля сериозна сянка върху амбициите на Лейкърс преди плейофите. Тимът има крехък аванс пред Денвър Нъгетс в битката за третото място, докато Минесота Тимбъруулвс също остава в играта.

Последният мач на Лейкърс от редовния сезон е на 12 април срещу Юта Джаз, а плейофите стартират седмица по-късно.

