Удареното от АТВ дете е преместено в болница в София

Днес следобед 4-годишният Мартин пристигна със специална въздушна линейка в София. Хеликоптерът кацна директно на площадката на болница „Св. Екатерина“, а оттам момченцето веднага бе откарано в „Пирогов“.

Там лекарите от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение ще се погрижат за него, защото състоянието му е много тежко и има нужда от топ специалисти.

Историята започва преди 12 дни в Слънчев бряг, където Мартин и майка му Христина (35 г.) бяха ударени от АТВ. Оттогава и двамата са в болница. За съжаление, Христина остава в критично състояние в Бургас.