Удинезе не успя да победи Верона в дебюта на Пьотровски в Серия А

Отборите на Удинезе и Верона не успяха да се победят и завършиха наравно 1:1 в мач от първия кръг на италианската Серия „А“. След нулевото първо полувреме домакините откриха резултата чрез Томас Кристенсен в 53-ата минута. Датският централен защитник на „фриуланите“ се оказа на точното място след центриране от корнер и с безупречен удар с глава откри резултата.

В 73-ата минута гостите от Верона изравниха по сходен начин. След центриране от ъглов удар топката стигна до Суат Сердар, който възстанови статуквото – 1:1.

Секунди след попадението в игра за Удинезе се появи бившият капитан на Лудогорец Якуб Пьотровски. Полският национал замени нападателя Кийнън Дейвис, който кара своя трети сезон на „Фриули“. В крайна сметка до нови голове не се стигна и двата отбора се поздравиха с по точка.



Първият кръг в Италия завършва тази вечер на „Сан Сиро“ в Милано с двубоя между Интер и Торино.