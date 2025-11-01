Удинезе победи Аталанта с гол на Николо Дзаниоло

Отборът на Удинезе постигна ценна домакинска победа над Аталанта с 1:0 в първия мач от десетия кръг на италианската Серия А. За тима от Удине точен бе Николо Дзаниоло, който вкара в 40-ата минута след асистенция на Хасан Камара.

Преди това Камалдийн Сулемана от Аталанта вкара топката във вратата на домакините, но попадение не бе зачетено заради положение на засада.

Това бе и първа загуба за Аталанта през сезона, но тимът на Иван Юрич се смъкна във втората половина на класирането, тъй като има само 2 победи и цели 7 равенства. Удинезе се изравни по точки с гардовете Интер и Милан, като и трите тима имат по 18.