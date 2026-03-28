УЕФА глоби Цървена звезда за спорна хореография с религиозни символи

Цървена звезда беше глобенa с общо 95 500 евро от УЕФА заради поведението на феновете по време на двубоя срещу Лил от турнира Лига Европа.

UEFA has fined Serbian football club FK Crvena Zvezda €40,000 over a large tifo displayed by fans during a Europa League match against LOSC Lille.



The tifo featured an Orthodox icon of Jesus Christ and a Serbian-language banner reading, “May our faith lead you to victory.”… pic.twitter.com/WbnB7jfhJd — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Част от санкцията, 40 000 евро, е наложена конкретно за хореография с религиозни символи, включваща образ на светец и посланието "Нека вярата ни води към победа“. От УЕФА определят съдържанието като "неподходящо за спортно събитие“, както и като действие, което може да "накърни репутацията и интегритета на футбола“.

Останалата част от глобата е свързана с други прояви на феновете, сред които хвърляне на предмети на терена и използване на пиротехнически средства.

Решението предизвика сериозно недоволство сред привържениците на сръбския клуб, които определиха хореографията като една от най-впечатляващите през сезона и израз на клубната идентичност, а не нарушение.

Цървена звезда отпадна от турнира след общ резултат 1:2 срещу Лил, който впоследствие също приключи участието си в надпреварата.

Въпреки санкцията, сръбският шампион продължава да доминира в местното първенство, където заема първото място след 28 кръга.