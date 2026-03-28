БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

УЕФА глоби Цървена звезда за спорна хореография с религиозни символи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Санкцията е в размер на близо 100 хиляди евро след двубоя на "звездашите" от Лига Европа

Снимка: kos_data/X

Цървена звезда беше глобенa с общо 95 500 евро от УЕФА заради поведението на феновете по време на двубоя срещу Лил от турнира Лига Европа.

Част от санкцията, 40 000 евро, е наложена конкретно за хореография с религиозни символи, включваща образ на светец и посланието "Нека вярата ни води към победа“. От УЕФА определят съдържанието като "неподходящо за спортно събитие“, както и като действие, което може да "накърни репутацията и интегритета на футбола“.

Останалата част от глобата е свързана с други прояви на феновете, сред които хвърляне на предмети на терена и използване на пиротехнически средства.

Решението предизвика сериозно недоволство сред привържениците на сръбския клуб, които определиха хореографията като една от най-впечатляващите през сезона и израз на клубната идентичност, а не нарушение.

Цървена звезда отпадна от турнира след общ резултат 1:2 срещу Лил, който впоследствие също приключи участието си в надпреварата.

Въпреки санкцията, сръбският шампион продължава да доминира в местното първенство, където заема първото място след 28 кръга.

#парична глоба #ФК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Европейски футбол

Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:02 мин.
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ