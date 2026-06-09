Уилтон Сампайо ще ръководи откриващия мач на Мондиал 2026

Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мача на откриването на световното първенство по футбол през 2026 година между Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от ФИФА.

Двубоят ще се играе на 11 юни на легендарния стадион "Ацтека“ в Мексико Сити. Помощници на Сампайо ще бъдат неговите сънародници Бруно Пиреш и Бруно Боскилия. Четвърти съдия е Хуан Габриел Бенитес от Парагвай, а за ВАР ще отговаря Николас Гайо от Колумбия.

За 44-годишния Сампайо това ще бъде трето поредно световно първенство. През 2018 година в Русия той беше част от екипа на ВАР, а на Мондиала в Катар ръководи четири срещи на терена, включително четвъртфинала между Англия и Франция.

Съдийската комисия на ФИФА избра 52 главни съдии и 88 асистенти за първото световно първенство с 48 отбора и 104 мача. Един от първоначално подбраните рефери, Омар Абдулкадир Артан от Сомалия, отпадна, след като не получи виза за САЩ.

ФИФА обяви и част от нарядите за следващите мачове. Двубоят Република Корея – Чехия ще бъде ръководен от Мохамед Амин от Египет, Канада - Босна и Херцеговина е поверен на аржентинеца Факундо Тейо, а първият европейски съдия на турнира ще бъде Дани Макели от Нидерландия, който ще свири срещата САЩ – Парагвай.