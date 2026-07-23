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Украйна беше акцентът в разговора на срещата Рубио – Лавров

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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Украйна е сред основните теми, които обсъдиха американският държавен секретар Марко Рубио и руският министър на външните работи Сергей Лавров.

Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се провежда в Манила. Преди разговора между делегациите, Рубио заяви, че Вашингтон иска да има "конструктивна роля" в преговорите за край на войната. А руският дипломат номер едно обяви, че ще попита колегата си как Белият дом вижда постигането на мирно споразумение.

Срещата Рубио – Лавров идва часове след като украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с американския пратеник Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, за възможните дипломатически решения за край на войната в Украйна.

#Марко Рубио #Русия #САЩ #Украйна #Сергей Лавров

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