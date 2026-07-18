Унай Симон и Емилиано Мартинес в спор за "Златната ръкавица“ на Мондиал 2026

Освен битката за световната титла, финалът на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина ще предложи и интригуващ дуел между двама от най-добрите вратари в света – Унай Симон и Емилиано Мартинес. Двамата са сред основните претенденти за отличието "Златна ръкавица“, което се присъжда на най-добрия страж на шампионата.

За испанския национал това е възможност и за своеобразен реванш срещу аржентинеца, който през 2024 година спечели трофея "Яшин“ на списание France Football, изпреварвайки Симон в крайното класиране.

На настоящото световно първенство обаче именно вратарят на Испания впечатлява със своите изяви. Според статистиката на ФИФА той е сред най-високо оценените играчи на своя пост, а в хода на турнира записа серия от 491 поредни минути без допуснат гол. Така подобри рекорда на Валтер Дзенга и вече държи най-дългата серия без попадение във вратата си в историята на световните първенства – 647 минути.

Унай Симон има и впечатляващ процент на спасени удари – 91,67, като е един от основните фактори Испания да допусне само едно попадение в седемте си мача до финала. Пред него защитната четворка на Луис де ла Фуенте също демонстрира изключителна стабилност.

От другата страна е Емилиано Мартинес, който вече веднъж спечели "Златната ръкавица“ на световно първенство и остава един от най-опасните вратари при изпълнение на дузпи. С екипа на Аржентина той е спасил 10 от 33 наказателни удара и е помогнал на чалбиселесте“ да спечели шест от седемте си серии от дузпи.