Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Трябва да даваме всичко от себе си във всеки мач, коментира вратарят след убедителната победа на Испания срещу България в световните квалификации.

Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки
Снимка: БТА
Унай Симон е уверен във възможностите на националния отбор на Испания по футбол. Капитанът на испанците подобри собствения си рекорд при победата срещу България с 4:0 във Валядолид в мач от световните квалификации, като вече има 419 минути на вратата без да допусне гол с екипа на представителния тим.

Вратарят смята, че европейските шампиони имат отбор, който може да се конкурира с всеки.

Трябва да даваме всичко от себе си във всеки мач. Мисля, че най-важното е, че имаме отбор, който може да се изправи срещу всеки. Сега трябва да си осигурим място на Световното първенство на последния тренировъчен лагер през ноември и все още работим по този въпрос", каза испанецът.

Стражът говори и за това дали българите са затруднили „фуриите“ по някакъв начин.

"Тези мачове изглеждат лесни и може би са, но най-важното е да останеш концентриран през цялото време. Няма отбор, който да не създаде поне един шанс. И ако не си в кондиция, допуснеш гол и създаваш проблеми на съотборниците.

Той говори и за отсъствието на част от ключовите фигури като Ламин Ямал и Нико Уилямс, които бяха заменени от Алекс Баена, Хесус Родригес, Йереми Пино и възможността Микел Оярсабал да смени позицията си.

Не знам дали сме фаворити на Световното първенство, но съм щастлив, че съм част от един наистина завършен отбор“, каза още Симон.

Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Селекционерът на Испания отличи както играта на Педри, така и...
Чете се за: 01:15 мин.
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Лъвовете" допуснаха четири гола при визитата си на действащите...
Чете се за: 03:00 мин.
#Национален отбор на Испания по футбол #Квалификации за световното първенство по футбол 2026 г. #Унай Симон

