Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки

Унай Симон е уверен във възможностите на националния отбор на Испания по футбол. Капитанът на испанците подобри собствения си рекорд при победата срещу България с 4:0 във Валядолид в мач от световните квалификации, като вече има 419 минути на вратата без да допусне гол с екипа на представителния тим.

Вратарят смята, че европейските шампиони имат отбор, който може да се конкурира с всеки.

„Трябва да даваме всичко от себе си във всеки мач. Мисля, че най-важното е, че имаме отбор, който може да се изправи срещу всеки. Сега трябва да си осигурим място на Световното първенство на последния тренировъчен лагер през ноември и все още работим по този въпрос", каза испанецът.

Стражът говори и за това дали българите са затруднили „фуриите“ по някакъв начин.

"Тези мачове изглеждат лесни и може би са, но най-важното е да останеш концентриран през цялото време. Няма отбор, който да не създаде поне един шанс. И ако не си в кондиция, допуснеш гол и създаваш проблеми на съотборниците.“

Той говори и за отсъствието на част от ключовите фигури като Ламин Ямал и Нико Уилямс, които бяха заменени от Алекс Баена, Хесус Родригес, Йереми Пино и възможността Микел Оярсабал да смени позицията си.

„Не знам дали сме фаворити на Световното първенство, но съм щастлив, че съм част от един наистина завършен отбор“, каза още Симон.