Унгария изгони 10 руски дипломати

Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на външното министерство в Будапеща, те са са "занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати, съгласно Виенската конвенция."
Конвенцията задължава чуждите представители са спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани.
"Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария. То не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата", се добавя в съобщението.