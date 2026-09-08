Унгария изгони 10 руски дипломати

Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на външното министерство в Будапеща, те са са "занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати, съгласно Виенската конвенция."

Конвенцията задължава чуждите представители са спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани.