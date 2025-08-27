Уникална бронзова лампа в Хераклея Синтика

Археолози откриха уникална бронзова лампа по време на разкопки в Хераклея Синтика, разположена в североизточния ъгъл на форума на древния град. Това е първото подобно откритие в района, съобщават от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Лампата е без украса, но е изработена от бронз — материал, който я прави по-ценна в сравнение с по-евтините глинени лампи, които обикновено се намират при разкопки. Според формата си тя вероятно датира от края на III до началото на V век. Археолозите предполагат, че сградата, в която е открита лампата, е обществена и може би е била баня, като доказателства за това са хидрофобната мазилка и глинената водопроводна тръба в близост.

Това откритие е част от по-широките разкопки на Хераклея Синтика, които разкриват важни аспекти от живота и културата на древните обитатели на региона.