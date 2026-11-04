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Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му

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Чете се за: 03:22 мин.
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В Рижката източна клинична университетска болница (RAKUS) по време на седемчасова операция на пациент с пълна непроходимост на хранопровода бе изграден нов хранопровод от тъкан от собствения му стомах. Сложната интервенция ще позволи на мъжа отново да се храни нормално

Снимка: Zanda Ozola-Balode / Latvijas Televīzija
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Уникалната реконструктивна операция бе извършена чрез минимално инвазивен метод от главния хирург на Клиниката по обща и спешна хирургия Алексей Камински и ръководителя на клиниката доц. Игор Иванов. Едва на осмия ден след хирургическата намеса пациентът е изписан от болницата, след което вече се храни пълноценно и се е завърнал към ежедневния си начин на живот.

Мъжът е страдал дълго време от хронично възпаление на хранопровода (езофагит). Вследствие на хроничния язвен процес органът постепенно се стеснявал, докато накрая непроходимостта станала пълна. Приемът на храна и течности бил изключително затруднен, което довело и до повторна поява на аспирационна пневмония – възпаление на белите дробове, причинено от попадане на храна и слюнка в дихателните пътища. За периода от септември 2024 г. до септември 2025 г. той е приеман пет пъти за лечение в болница именно поради пневмония.

За да поддържат поне частична проходимост на хранопровода, лекарите редовно провеждали ендоскопски процедури за неговото разширяване (бужиране). За по-малко от година – от септември 2025 г. до юли 2026 г. – процедурата е извършена общо 15 пъти.

Тъй като бужирането позволявало само ограничен прием на течности, на пациента е поставена гастростома – изкуствен отвор за директно въвеждане на хранителни вещества в стомаха. Впоследствие медицински консилиум взема решение за цялостна реконструкция на хранопровода.

Ръководителят на клиниката доц. Игор Иванов обясни, че функцията на органа е възстановена чрез щадяща, минимално инвазивна хирургична техника, използвана обикновено при онкологични заболявания. Той подчерта, че най-голямото постижение е възможността пациентът да се върне към нормалното си ежедневие.

Хирургът Алексей Камински допълни, че операцията е била изключително сложна от техническа гледна точка, тъй като тъканите са претърпели сериозни изменения както от продължителния възпалителен процес, така и от многократните предишни интервенции.

В операционния екип участваха също анестезиологът-реаниматор Марина Цибулска, ръководителят на Службата по инвазивна пулмология Айнарс Заринш, операционната медицинска сестра Елена Белаус и други специалисти.

Лекарите изрично подчертават и високата мотивация на самия пациент. Подготвяйки се за интервенцията, той е отказал цигарите и с помощта на диетолози е увеличил телесното си тегло, за да подготви организма си за мащабната хирургическа намеса.

Специалистите от RAKUS отбелязват, че този случай показва широките възможности на реконструктивната хирургия при пациенти с тежки увреждания на хранопровода, които не са свързани с онкологични диагнози.

Статия, написана от LSM.lv redakcija, LETA (LSM_RU), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.

#операция в Рига #нов хранопровод #лекари

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