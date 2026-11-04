Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му

В Рижката източна клинична университетска болница (RAKUS) по време на седемчасова операция на пациент с пълна непроходимост на хранопровода бе изграден нов хранопровод от тъкан от собствения му стомах. Сложната интервенция ще позволи на мъжа отново да се храни нормално
Уникалната реконструктивна операция бе извършена чрез минимално инвазивен метод от главния хирург на Клиниката по обща и спешна хирургия Алексей Камински и ръководителя на клиниката доц. Игор Иванов. Едва на осмия ден след хирургическата намеса пациентът е изписан от болницата, след което вече се храни пълноценно и се е завърнал към ежедневния си начин на живот.
Мъжът е страдал дълго време от хронично възпаление на хранопровода (езофагит). Вследствие на хроничния язвен процес органът постепенно се стеснявал, докато накрая непроходимостта станала пълна. Приемът на храна и течности бил изключително затруднен, което довело и до повторна поява на аспирационна пневмония – възпаление на белите дробове, причинено от попадане на храна и слюнка в дихателните пътища. За периода от септември 2024 г. до септември 2025 г. той е приеман пет пъти за лечение в болница именно поради пневмония.
За да поддържат поне частична проходимост на хранопровода, лекарите редовно провеждали ендоскопски процедури за неговото разширяване (бужиране). За по-малко от година – от септември 2025 г. до юли 2026 г. – процедурата е извършена общо 15 пъти.
Тъй като бужирането позволявало само ограничен прием на течности, на пациента е поставена гастростома – изкуствен отвор за директно въвеждане на хранителни вещества в стомаха. Впоследствие медицински консилиум взема решение за цялостна реконструкция на хранопровода.
Ръководителят на клиниката доц. Игор Иванов обясни, че функцията на органа е възстановена чрез щадяща, минимално инвазивна хирургична техника, използвана обикновено при онкологични заболявания. Той подчерта, че най-голямото постижение е възможността пациентът да се върне към нормалното си ежедневие.
Хирургът Алексей Камински допълни, че операцията е била изключително сложна от техническа гледна точка, тъй като тъканите са претърпели сериозни изменения както от продължителния възпалителен процес, така и от многократните предишни интервенции.
В операционния екип участваха също анестезиологът-реаниматор Марина Цибулска, ръководителят на Службата по инвазивна пулмология Айнарс Заринш, операционната медицинска сестра Елена Белаус и други специалисти.
Лекарите изрично подчертават и високата мотивация на самия пациент. Подготвяйки се за интервенцията, той е отказал цигарите и с помощта на диетолози е увеличил телесното си тегло, за да подготви организма си за мащабната хирургическа намеса.
Специалистите от RAKUS отбелязват, че този случай показва широките възможности на реконструктивната хирургия при пациенти с тежки увреждания на хранопровода, които не са свързани с онкологични диагнози.
Статия, написана от LSM.lv redakcija, LETA (LSM_RU), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.