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Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Маркиньос пропускат мача на ПСЖ срещу Льо Авър

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Спорт
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Тримата все още се възстановяват от различни контузии и не тренираха с тима на Луис Енрике.

Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Маркиньос пропускат мача на ПСЖ срещу Льо Авър
Снимка: БТА
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Носителят на "Златната топка" за миналата година Усман Дембеле, португалският национал Нуно Мендеш и бразилският национал Маркиньос ще пропуснат мача на Пари Сен Жермен срещу Льо Авър, обявиха от френския клуб.

Тримата все още се възстановяват от различни контузии и не тренираха с тима на Луис Енрике днес, което означава, че няма да пътуват за гостуването на тима утре вечер. Ще отсъства и Хвича Кварацхелия, който бе опериран във вторник, но неговата травма е тежка и той може да пропусне всички мачове до края на сезона.

Маркиньос и Дембеле бяха сменени принудително заради контузии при победата над Барселона с 4:2 в Шампионската лига. Нуно Мендеш отсъства от гостуването на Страсбург по-рано през сезона.

Все още не се знае дали в групата на тима ще бъде белгийският национал Мика Годтс. Той бе освободен от заниманието на отбора, тъй като се очаква да стане баща в близките часове. Вероятно крилото ще пропусне също гостуването на Льо Авър.

#ПСЖ

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