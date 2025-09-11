Усман Дембеле спечели наградата "Онз д'ор"

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле спечели "Онз д'ор" за най-добър футболист на сезон 2024/25, като наградата се връчва от френското списание "Онз Магазин" и е предвестник на "Златната топка", чиято церемония ще се проведе на 22 септември в театър "Шатле" в Париж. Гласуването за "Златната топка" вече е приключило.

Усман Дембеле изпревари за приза Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Така той се нареди в престижния списък на играчи, сред които са Диего Марадона, Зинедин Зидан, Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

"Горд съм от сезона ми и всичко, което постигнах. Все пак спечелихме Шампионската лига с Пари Сен Жермен, което е историческо. Но ние искаме да станем големи шампиони, а те не печелят веднъж, а поне два, три или четири пъти", каза Дембеле пред "Онз Магазин".

Дембеле вече бе избран за най-добър футболист в Лига 1 и Шампионската лига през миналия сезон.