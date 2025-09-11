БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган...
Чете се за: 00:55 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Усман Дембеле спечели наградата "Онз д'ор"

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Французинът взе поредно индивидуално отличие.

Усман Дембеле
Снимка: БГНЕС
Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле спечели "Онз д'ор" за най-добър футболист на сезон 2024/25, като наградата се връчва от френското списание "Онз Магазин" и е предвестник на "Златната топка", чиято церемония ще се проведе на 22 септември в театър "Шатле" в Париж. Гласуването за "Златната топка" вече е приключило.

Усман Дембеле изпревари за приза Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Така той се нареди в престижния списък на играчи, сред които са Диего Марадона, Зинедин Зидан, Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

"Горд съм от сезона ми и всичко, което постигнах. Все пак спечелихме Шампионската лига с Пари Сен Жермен, което е историческо. Но ние искаме да станем големи шампиони, а те не печелят веднъж, а поне два, три или четири пъти", каза Дембеле пред "Онз Магазин".

Дембеле вече бе избран за най-добър футболист в Лига 1 и Шампионската лига през миналия сезон.

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
