БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора спечелиха с по 2:1 в първия кръг на турнира.

Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа
Снимка: БТА
Слушай новината

Рома и Фрайбург поставиха успешно начало на участието си в Лига Европа.

Германците спечелиха срещу Базел с 2:1 в мач от първия кръг на техен терен. Патрик Остераге и Макс Егелщайн се разписаха за германския отбор във всяко от двете полувремена, докато Филип Отеле беше точен за швейцарците в самия край на двубоя.

Рома спечели с 2:1 срещу Ница след попадения на Еван Ндика и Джанлука Манчини в рамките на само три минути в самото начало на втората част. Терем Мофи беше точен в полза на французите четвърт час преди края на двубоя, който беше белязан от проблеми с феновете на двата отбора.

Бетис се добра до късно равенство 2:2 пред своя публика срещу Нитингам Форест. Гол на Антони в 85-ата минута осигури точката за "зелено-белите". Неговият съотборник Седрик Бакумбу откри головата сметка в срещата в 15-ата минута, но Игор Жезус се разписа на два пъти преди почивката.

Селтик направи равенство 1:1 като гост на Цървена звезда. Шотландският шампион поведе с попадение на Келечи Ихеаначо в 55-ата минута, но Марко Арнаутович възстанови равенството 10 минути по-късно.

Брага победи с минималното 1:0 у дома Фейенорд след гол на Фран Наваро в 79-ата минута.

Динамо Загреб се наложи у дома срещу Фенербахче с 3:1. Дион Бельо вкара два гола във вратата на турците, а неговият съотборник Монсеф Бакрар беше точен в 90-ата минута. Себастиан Шимански изравни за 1:1 в 25-ата минута за отбора от Истанбул.

Свързани статии:

Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки
Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки
Оливер Кристенсен бе големият виновник за загубата на гостите.
Чете се за: 01:07 мин.
ПАОК стартира кампанията си в Лига Европа с нулево равенство с Макаби Тел Авив
ПАОК стартира кампанията си в Лига Европа с нулево равенство с Макаби Тел Авив
Кирил Десподов влезе в игра в 66-ата минута.
Чете се за: 01:30 мин.
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Фрайбург #ФК Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
4
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
5
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
6
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
5
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Хеттрик на Хулиан Алварес вдъхнови Атлетико Мадрид в Ла Лига
Хеттрик на Хулиан Алварес вдъхнови Атлетико Мадрид в Ла Лига
Петко Христов и Специя приключиха с Купата на Италия Петко Христов и Специя приключиха с Купата на Италия
Чете се за: 01:25 мин.
Станислав Шопов се разписа, Осиек громи за Купата на Хърватия Станислав Шопов се разписа, Осиек громи за Купата на Хърватия
Чете се за: 00:52 мин.
Мартин Минчев сред голмайсторите за Краковия при разгром за Купата на Полша Мартин Минчев сред голмайсторите за Краковия при разгром за Купата на Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Педро Нареси: Трябва да сме здраво стъпили на земята Педро Нареси: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 01:02 мин.
Ерик Биле: Вече имаме мотивация да побеждаваме повече Ерик Биле: Вече имаме мотивация да побеждаваме повече
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ