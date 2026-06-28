Утре и на 4 юли предстои придвижване на личен състав и военна техника на Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни и на 4 юли т.г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон „Корен” и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от „Военна полиция“, се посочва в съобщението.

В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.