"Ужасяваща стрелба в Ню Йорк": Трима убити и единадесет ранени в препълнено заведение

Трима души бяха застреляни, а единадесет са ранените при стрелба тази нощ в препълнено заведение в американския мегаполис Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите случая един или повече стрелци са открили огън с няколко оръжия в "Тейст ъв дъ Сити Лаундж“ (Taste of the City Lounge) в квартал "Краун Хайтс", район Бруклин, след „спор“ малко преди 3:30 ч. сутринта местно време (10:30 ч. бълг. вр.), като са убили трима мъже, съобщи пред репортери комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш.

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“, посочи тя на пресконференция и допълни, че тече разследване на най-малко 36 гилзи, намерени в клуба, както и на огнестрелно оръжие, открито на близка улица.

Ранените при стрелбата – осем мъже и три жени, са приети в болница за лечение на наранявания, които не застрашават живота им, каза тя. Възрастта на жертвите е от 27 до 61 години.

Тази година броят на проявите на насилие с огнестрелно оръжие в Ню Йорк е рекордно малък, отбеляза Тиш.