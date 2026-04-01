В Атина и други области на Гърция обявиха червен код заради бурята „Ерминио“

Гръцките власти обявиха червен код за столицата Атина заради очаквани екстремни метеорологични явления, свързани с бурята „Ерминио“. В съобщение на интернет страницата на общинската власт в града се посочва, че предупреждението ще бъде в сила от днес до ранните часове на 2 април.

Властта в столицата Атина увери, че службите на гражданска защита, общинска полиция и други технически служби са поставени в състояние на повишена готовност. Властите призовават гражданите да избягват ненужни пътувания и да не паркират автомобили в райони с риск от наводнения или върху отводнителни шахти.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че освен област Атика, включваща столицата Атина, червен код е в сила за Централна Гърция, Тесалия, полуостров Пелопонес и южните острови на Егейско море, поради риск от наводнения или свлачища.

Заради очакваните интензивни валежи, придружени със силни пориви на вятъра, са отмени училищните занятия в няколко региона на страната. Наблюдават се и затруднения в морския транспорт, като редица фериботни линии са отменени.