БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт" отбелязаха 1160 години от покръстването

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ беше отбелязана 1160-годишнината от Покръстването на българския народ.

В честването участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя подчерта, че историята е най-ценният източник на национално самочувствие и отбеляза, че българският народ има много поводи за гордост със своята славна история и богата култура.

Тържествата започнаха с благодарствен молебен в запазената средновековна църква, разположена на територията на стоманодобивния завод. Според исторически хипотези именно там се е състояло покръстването на княза Борис I. В църквата археолозите откриват и първия оловен печат на княза. Мястото край Дебелт е сред ключовите за ранното разпространение на християнството у нас.

#Национален археологически резерват #1160 години от покръстването #Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Празнуваме Архангеловден!
4
Празнуваме Архангеловден!
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
6
Продължава издирването на 20-годишната Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Регионални

Изкуство и кауза: Джаз певицата Лиз Райт засади дърво в Пловдив
Изкуство и кауза: Джаз певицата Лиз Райт засади дърво в Пловдив
Благотворителна модна разпродажба се провежда този уикенд в София Благотворителна модна разпродажба се провежда този уикенд в София
Чете се за: 01:40 мин.
Откриха изчезналата във Витоша Стефани Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6388
Чете се за: 01:37 мин.
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци" СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
Чете се за: 01:17 мин.
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
Съдът наложи мярка "задържане под стража" на мъжа, който наръга жена в центъра на Благоевград Съдът наложи мярка "задържане под стража" на мъжа, който наръга жена в центъра на Благоевград
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ