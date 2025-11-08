В Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт" отбелязаха 1160 години от покръстването

В Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ беше отбелязана 1160-годишнината от Покръстването на българския народ.

В честването участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя подчерта, че историята е най-ценният източник на национално самочувствие и отбеляза, че българският народ има много поводи за гордост със своята славна история и богата култура.

Тържествата започнаха с благодарствен молебен в запазената средновековна църква, разположена на територията на стоманодобивния завод. Според исторически хипотези именно там се е състояло покръстването на княза Борис I. В църквата археолозите откриват и първия оловен печат на княза. Мястото край Дебелт е сред ключовите за ранното разпространение на християнството у нас.