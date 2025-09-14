БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В навечерието на 15 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази

1000 първокласници по-малко 

заради бедност миграция ранни бракове 430 деца пловдивско отпаднали училище
Слушай новината

57 000 първокласници тръгват на училище – с 1000 по-малко от миналата година
Около 57 000 деца ще прекрачат училищния праг като първокласници тази година – с около хиляда по-малко спрямо миналата. Според министъра на образованието Красимир Вълчев това е резултат от демографските тенденции, въпреки че процесът по записване продължава.

През лятото са ремонтирани 1500 училища, но в 250 ремонтите ще продължат и през учебната година. Учениците от 22 училища ще започнат занятия в други сгради заради забавени ремонти.

Сред новостите:

изпитът по математика след 7. клас ще включва и по-лесни задачи с елементи от природните науки;
въвежда се нов предмет „Добродетели и религии“ (по избор с етика);
законово ще бъде уредена забраната за използване на телефони в училище, освен с учебна цел.


Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
3
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
4
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
5
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: У нас

НТ "Иван Вазов" обяви програмата си за сезон 2025/2026
НТ "Иван Вазов" обяви програмата си за сезон 2025/2026
Фестивалът "КвАРТал" в София празнува 10 години Фестивалът "КвАРТал" в София празнува 10 години
Лятна ваканция в библиотеката в Полски Тръмбеш Лятна ваканция в библиотеката в Полски Тръмбеш
Известни личности четат любими детски книги в София Известни личности четат любими детски книги в София
МОН връчва почетното отличие "Национална диплома" на випуск 2025 МОН връчва почетното отличие "Национална диплома" на випуск 2025
Гимназията по приложни изкуства в Трявна още чака ремонт Гимназията по приложни изкуства в Трявна още чака ремонт

Водещи новини

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Галерия
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ