В навечерието на деня на Независимостта

Хиляди наблюдаваха на живо тази вечер 3D мапинг шоуто "Царевград Търнов" във Велико Търново.

Зрелищният светлинен спектакъл е част от програмата за 117-та годишнина от обявяването на Независимостта. Десетки лазери , стотици прожектори и триизмерен мапинг разказаха историята за величието на Второто българско царство.

Спектакълът беше прожектиран върху фасадата на художествената галерия "Борис Денев" и паметника "Асеневци", а старата част на Велико Търново се превърна в амфитеатър. Кулминацията беше пищна заря над старопрестолния град.