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В очакване на обвинение: Ще може ли Борис Надеждин да участва в изборите в Русия?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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очакване обвинение борис надеждин участва изборите русия
Снимка: БТА
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Започва делото срещу руския политик Борис Надеждин. Той е обвинен, че в за "публична демонстрация на екстремистка символика".

През седмицата Надеждин, известен с антивоенната си позиция, за кратко беше задържан. Той обясни, че магистратите ще търсят вина не за съдържание на негов личен комуникационен канал, а за неговото участие в канал на друг опозиционен активист, в чийто Телеграм-канал е имало снимка на покойния вече Алексей Навални.

През 2024 година Борис Надеждин се опита да участва в президентските избори, но ЦИК блокира кандидатурата му. Ако сега бъде признат за виновен, няма да може да участва в парламентарните избори в Русия през есента, каквото желание беше изявил. Преди точно седмица политикът беше обявен за чуждестранен агент.

#Борис Надеждин #президентски избори в Русия

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