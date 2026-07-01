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В очакване на звездната сватба: Тейлър Суифт ще се омъжи в петък?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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тейлър суифт големият победител музикалните награди mtv
Снимка: БГНЕС/Архив
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Съединените щати се готвят за звездна сватба. Американската певица Тейлър Суифт ще се омъжи за голямата си любов – играча на американския футбол Травис Келси.

Точната дата и място обаче се пазят в тайна. Според медийни публикации тя ще бъде на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън“, а тържеството ще прелее в честванията за националния празник на Съединените щати на 4 юли.

През последните дни в района на „Медисън Скуеър Гардън“ се наблюдава засилване на мерките за сигурност, както и засилен медиен интерес. Събитието е определяно като „сватбата на десетилетието“.

#Травис Келси #САЩ #тейлър суифт #сватба

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