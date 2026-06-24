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В "Пирогов" продължава борбата за живота на децата, катастрофирали Горна Оряховица

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Едно от пострадалите момчета е изведено от реанимация, другото остава в интензивното отделение

едно пострадалите тежка катастрофа горна оряховица момче изведено реанимация другото остава интензивното отделение съобщиха болница пирогов
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Едно от децата - 12-годишно момче, пострадало в тежка катастрофа в Горна Оряховица, е изведено от реанимация, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов". Другото пострадало момче - на 15 години, остава настанено в Детската реанимация на лечебното заведение.

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа на 18 юни тази година. След инцидента две от тях бяха транспортирани с хеликоптер към София и приети за лечение в "Пирогов".

#Горна Оряховица #катастрофа

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