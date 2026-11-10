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В Ред Бул са готови да дадат шанс за изява на Никола Цолов на „Хунгароринг“

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Спорт
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Българският пилот е напът да направи своя втори тест с болид от Формула 1.

никола цолов зае трето гран белгия формула
Снимка: БТА
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Никола Цолов ще вземе участие в своя втори тест с болид от Формула 1, съобщава racingnews365.com, позовавайки се на свои източници в лагера на Ред Бул.

Българинът ще бъде на унгарската „Хунгароринг“ в сряда и четвъртък, като той отново ще седне зад волана на миналогодишната кола на Рейсинг Булс. Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на „биковете“ за сезон 2027.

Никола вече направи един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август. На 30 октомври българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити. В нея Цолов се представи повече от отлично, класирайки се 12-ти с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад.

#"Хунгароринг" #Никола Цолов #Ред Бул

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