БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В София започна мащабно изложение за деца

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

София е домакин на четиридневната програма „Kids Expo“

софия започна мащабно изложение деца
Снимка: БТА
Слушай новината

От днес до първи юни София е домакин на мащабното изложение „Kids expo". Четиридневната програма предвижда образователни и спортни занимания, както и демонстрации на работата на различните институции като Министерството на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Целта е децата да научат повече за различните професии чрез игра и личен досег с тях. Изложението е на площада пред храм-паметника "Александър Невски", а входът е свободен.

Даниела Узунова, организатор: „Kids Expo Sofia“ e международно събитие, няма друго такова в България, обединява много институции, и то много големи - Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, имаме безброй изложители от образование, спорт и много е интересно. Просто трябва да дойдат и да го видят с очите си, тук за нас е важно, че децата се докосват до нещата, не ги гледат отстрани, могат да пипнат, да влезнат в ролята на всеки един човек, който работи някаква нали по-специална работа.“

Красимир Дитиров, директор на дирекция, "Аварийна помощ и превенция" към столична община: „Нашият щанд показва действия при различните видове бедствия, ние показваме на децата първо филми как да реагират при наводнение, земетресение, горски пожари, аварии и инциденти, като след като гледат филмите започваме една игра, пускаме със шланг пожарен, и целим малките конуси. Тук показваме гасене на пожар, това което нашите спасители го правят през лятото, където има горски пожари, така им е много интересно на децата. От другата страна на щанда показваме аварийно-спасителна техника, която имаме - дронове, хидравлика и лодките, с които разполагаме."

Снимки: БТА

Даниела Узунова, организатор: „Изложението образова децата чрез игра, не ги задължава да седнат да учат, напротив чрез забавление и преживяване те научават неща, които няма къде другаде да ги видят, да се докоснат до тях и да се запознаят отблизо. Имаме съвместна кауза със спешна помощ София за закупуването на нова линейка, като по време на изложението, ще има 6 кутии разположени разпръснато по алеите и нарисувани от деца от детски градини от училища като всеки, който ни посети може да дари, като нашата цел е да съберем 50 хиляди евро."

#мащабно изложение #Kids expo #София

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
3
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
4
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
5
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Регионални

Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения
Чете се за: 05:25 мин.
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн
Чете се за: 02:30 мин.
Още една жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг Още една жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 02:07 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ
Чете се за: 00:50 мин.
Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица по случая Баба Алино Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица по случая Баба Алино
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
"Параход "Радецки" отбелязва 60 години от...
Чете се за: 01:00 мин.
Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ