Валентина Иванова: Световното първенство по художествена гимнастика е следващата цел

На шампионата догодина ще бъдат раздадени първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Валентина Иванова и Стилияна Николова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Следващата цел пред Стилияна Николова е световното първенство по художествена гимнастика в Германия догодина. Това обяви треньорката й Валентина Иванова на пресконференция в София.

От днес Николова и останалите национални състезателки започват подготовка за новия сезон с триседмичен лагер на базата в Белмекен. На шампионата догодина във Франкфурт ще бъдат раздадени първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, които ще получат медалистките в многобоя.

"Започваме лагер на Белмекен три седмици и започваме работа за новия сезон. Следващата година Световното първенство е в Германия, а Европейското във Варна. Ще бъде изключително трудно и ще бъдат раздадени три квоти на медалистките в многобоя. Конкуренцията в момента е огромна. Следващото Световно първенство ще бъде изключително тежко, но нашата цел е да бъдем сред най-добрите", каза Валентина Иванова.

Тя и Николова получиха наградите съответно за треньор и спортист на месец август, след като на шампионата на планетата в Рио де Жанейро Николова взе пет отличия - четири сребърни и едно бронзово.

"Много благодаря за отдадената чест и уважение още веднъж. Изключително съм щастлива да бъда днес тук отново. Искам да благодаря на г-жа Иванова за цялата работа, целия труд и вярата в мен. Благодаря за всички усилия, които полагате. Благодаря на БФХГ, има изключително много хора, които стоят зад нашите успехи, и, разбира се, на нашите семейства, които ни помагат в най-трудните моменти", заяви Стилияна Николова.

"Има над какво да се работи, има причина да сме втори и аз смятам, че това е хубаво нещо о това ще ме дърпа още по-напред, ще има накъде още повече да се стремя и съм доволна, че така се случи даже", добави грацията.

#Валентина Иванов #Стилияна Николова #художествена гимнастика

