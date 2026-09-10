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Валери Божинов: Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове

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Спорт
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Бившият играч на Левски коментира загубата от ЦСКА, червения картон на Кристиан Димитров и предстоящите мачове на "сините".

Валери Божинов
Снимка: БГНЕС
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Бившият играч на Левски Валери Божинов застана пред медиите след загубата на "сините" от ЦСКА с 2:4 в спор за Суперкупата на България.

Шампионът на България поведе преди почивката чрез Сержиньо, но след паузата отнесе четири гола във вратата си от вечния съперник.

"Първо искам да апелирам футболистите на Левски – има такива мачове и такива звучни шамари. По-добре днес, отколкото по-нататък. Неприятно е да загубиш срещу ЦСКА. Суперкупата също е приоритет, като всяка друга купа. По-добре днес, защото идва мач с Ботев Враца, РБ Залцбург, после Лудогорец. Тук ролята на Хулио Веласкес е от много голямо значение", започна Божинов.

Според него футболът често е несправедлив.

"Това е футболът. Несправедлив е в много моменти. Понякога играеш добре – губиш. Играеш зле – печелиш. Това е част от играта и футбола. Трябва да поздравим ЦСКА. Имам някакви съмнения, не искам да говоря за съдийството, имам забележки към Никола Попов и ВАР. Знам някои неща, и те знаят. Някои неща от ВАР можеше да бъдат взети с по-добра преценка. Горе главите! Утре има следващ мач. Левски е това, което показа днес публиката. Това не трябва да бъде зачеркнато. Това, което направи Левски, е нещо велико. Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове", категоричен беше той.

Божинов се надява, че "сините" ще се върнат на победния път срещу Ботев Враца.

"Болката е голяма, защото играеш срещу ЦСКА, вечния съперник. Това е големият проблем. По-добре днес, отколкото във Враца, или с Лудогорец, или Залцбург. Днес мачът не е за точки, а за купа. Но това е футболът. Излиза се така – утре е нов ден – тренировки, мачове, работа, анализ. Отиваме във Враца да победим", допълни дългогодишният национал на България.

Загубата не трябва да поставя под въпрос шампионските амбиции на Левски, смята Божинов.

"Аз съм играл в такива мачове – идва ти звучен шамар, неприятен момент, не си вярвал, че може да се случи. Преспиваш, прибираш се, работиш, отдаден си, отиваш във Враца – побеждаваш, почиваш. Апелирам към нашите фенове, почват пакетните карти за Лига Европа – да напълним в синьо. Един мач не трябва да променя амбицията за нов успех, нова титла, нови възходи, нови евровечери. Бих искал да вляза и да говоря, но...", коментира Божинов.

Валери Божинов вярва, че изгонването на капитана Кристиан Димитров ще му послужи като ценен урок.

"Коментирах мача, работя за ТВ Левски. Това с Кристиан – идва провокация. Убеден съм, че се е извинил, че е поел отговорността. Не трябва да се допускат такива неща, Левски е пример. Вижте, неприятно е. Болка има. Сигурен и убеден съм, че от утре – в неделя, другият четвъртък и в мача с Лудогорец това ще е голям урок", завърши бившият играч на "сините".

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#Валери Божинов

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