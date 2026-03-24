20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
ЗАПАЗЕНИ

Валери Владимиров: В Милан всичко бе нов свят за мен

17-годишният талант разкри подробности и за развитието си на клубно ниво.

Валери Владимиров
Снимка: БФС
Централният защитник на юношеския национален отбор на България до 19 години Валери Владимиров разказа пред канала на БФС за своята адаптация в Италия и първите месеци в Милан. Бившият играч на Ботев (Пловдив) се присъедини към състава на „лъвовете“ за предстоящите квалификации в Хърватия, където България ще се изправи срещу домакините, Испания и Англия.

„Видях се с момчетата, поздравихме се. Има енергия, предстоят ни тренировки. Поддържам контакт с играчите и извън лагерите – с някои повече, с други по-малко“, каза защитникът.

17-годишният талант разкри подробности и за развитието си на клубно ниво.

„Трансферът в Милан беше голяма стъпка за мен. Първото ми впечатление беше, че почти никой не говори английски. Трябваше бързо да науча италиански. Разбира се, футболът, темпото на игра и тактиката за централни защитници… всичко това беше като нов свят за мен. Мисля, че успях да се ориентирам и адаптирам бързо“, сподели Владимиров.

Запитан кое свое качество е развил най-много след трансфера си на Апенините, той бе категоричен: „Тактическата дисциплина – на 100%.“

По отношение на предстоящите мачове за България U19 централният бранител е уверен, че той и съотборниците му имат какво да покажат в Хърватия.

„Имаме самочувствие и знаем, че сме силен отбор със силни футболисти. Подготвени сме за мачовете. Говорим много с г-н Рибарски, комуникацията е добра. Той изисква от нас и лидерство, което ми харесва“, завърши талантът.

Националите по футбол пристигнаха в Индонезия след близо 16 часа полет
Националите по футбол пристигнаха в Индонезия след близо 16 часа полет
Българският национален отбор по футбол замина за Индонезия, младите получават шанс във FIFA Series 2026
Габриел Магаляеш отпадна от Бразилия заради контузия
Кирил Котев: Турнирът в Индонезия ще покаже основата на бъдещия национален отбор
Томас Мюлер: Малко съм нервен преди новата си роля на Мондиал 2026
Вход свободен за феновете на европейските квалификации на България U17 в Пловдив
