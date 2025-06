Валтери Ботас се завръща във Формула 1

Финландецът Валтери Ботас ще се завърне във Формула 1 с отбора на Кадилак през 2026, съобщава агенция Ройтерс. Резервният пилот на Мерцедес дори публикува видео в платформата Х, в което отваря вратата на автомобил с американската марка.

Друг глас казва, че свободните места са всъщност две, сочейки втората и напомняйки за пилотския състав във Формула 1. Ботас отговаря: "И са свободни и двете?"

Do we like this seat? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB