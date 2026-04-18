Въпреки новите изборни правила: Смяна на членове на СИК в Благоевград в последния момент

Ден преди вота подготовката на комисиите по места тече с пълна сила. На предишните няколко избора членовете на секционни комисии бяха сменяни в последния момент, затова и преди предсрочните парламентарни избори правилата за смяна бяха променени.

Въпреки новите правила, по всичко изглежда, че смени на членове отново има.

Мартин Бусаров – председател на РИК – Благоевград: "Подготовката върви добре. Осигурили сме по един член от РИК, който пътува вече за всяка една община от нашия изборен район, тъй като днес предаваме книжата и материалите на нашите колеги от секциите. Така, че по отношение на тази част от нашите задължения, сме се подготвени. Това, което действително ни притесни, в четвъртък и петък над 300 заявления за отказ от участие в неделния ден получихме в Районната избирателна комисия. Снощи до 23:30 сме работили за освобождаване и назначаване на членове от състава на секциите. Тоест, буквално в "12 без 5" преди вота имаме около 300 само в четвъртък и петък освободени. И се стига до ситуацията, в която се задаваме въпроса - кой ги обучи тези членове и как ще произведат изборния ден?".

По думите му, оказва се, че в седмицата преди изборите партийните ръководители са се обадили на членовете от секциите и са получили категоричния им отказ да произвеждат избори:

"И това се наложило да бъдат подавани заявления при нас в Районната избирателна комисия, с които да освободим хората, които не желаят да изпълняват тези задължения. Проблем е там, където самата партия не си е подала новото лице, което да заеме функцията в изборния ден. Имаме около десетина секции, в които все още не сме получили имената и данните. Непрестанно звънят колегите от РИК по общините и на партийните централи, за да може да попълним състава.

Има и освободени членове от състава на секции, поради факта, че на видеонаблюдението в предходни избори са установени да извършват нерегламентирана дейност, нарушаваща правата в Изборния кодекс.

