Върбови клонки и послание за доброта на Цветница

Днес отбелязваме Цветница – един от най-красивите празници преди Великден.

Той е свързан с момента, в който Исус Христос влиза в Йерусалим, а хората го посрещат с клонки и радост. У нас това са върбови клонки, които се освещават в църквата и се носят вкъщи за здраве.

В храмовете в цялата страна се отслужват празнични служби, а след Цветница започва Страстната седмица – времето преди Великден.

Според патриарх Даниил този празник не е само за традиции, а и за това какви сме ние като хора. Той призовава всеки да „поднесе“ най-доброто от себе си – доброта, вяра и уважение към другите.

И напомня нещо важно – както хората първо посрещат Христос с радост, а после го отхвърлят, така и ние трябва да внимаваме да не сменяме бързо доброто с лошо.

Затова Цветница е не само празник на цветята, а и на доброто в нас.

Днес имен ден празнуват всички с имена на цветя и растения – Цветан, Цветелина, Роза, Лилия, Калин, Росен, Виолета и много други.