Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера

Пореден случай на високи сметки за ток. Този път сигналът е от Варна. Решение на проблема се търси в продължение на почти година, като през това време домакинството не спира да си плаща високите сметки.

За семейството на Апостол Апостолов проблемите започнали през април миналата година, когато пристигнали сметки в пъти по-високи от предходните. Поискали справка от "Енерго-Про" за консумация си на ток за две години назад. Данните показали наистина драстично увеличение и ги посъветвали да направят проверка на електромера.

Апостол Апостолов: ”Платихме си за такава услуга и дойдоха. Около 5 минути траеше процедурата за замерване на електромера и констатацията беше, че няма проблем с електромера. При което животът си продължи нормално, но сметките продължиха да растат.”

След поредната висока сметка от дружеството дали препоръка Апостол да провери дали по кабела от електромера до неговия имот няма утечка. Кабелът не е отговорност на "Енерго-Про", затова Апостол трябвало да наеме лицензирана фирма и естесвено да си плати.

Апостол Апостолов: "Кабелът е подземен, няма как да се направи проверка, но аз инвестирах над 300 евро да си сменя кабела... и един месец по-късно, когато идва вече сметката, се вижда, че няма никаква промяна, дори има леко завишаване."

И така в проверки, които не откриват никакъв проблем, дошла зимата и сметките станали непосилно високи. Последната е за над 4000 киловата консумирана електроенергия.

Апостол Апостолов: "Обичайните за зимата са между 600 и 800 киловата. Справката на "Енерго - про" показва точно това. От 2024 до 2025 година вариациите са между 600 и 800 киловата на месец. Последната ни сметка, която е пред мен в лева, е 1176 лева или 601,58 евро. Това е последната платена от нас сметка. Ние редовно си плащаме сметките, за да не го спрат.”

Обезсърчен, че комуникацията му с "Енерго-про" не води до разрешаване на проблема, Апостол решава да изпрати сигнал до всички институции, които могат да защитят неговите права, в това число и до БНТ. Бързо след това дошъл нов екип, който да провери електромера. Вероятно и тази проверка щяла да завърши като останалите, ако Апостол не настоял за обстоен преглед на цялото електрическо табло.

Апостол Апостолов: "Положих огромни усилия да ги накарам, да изискам от тях да направят обстойна проверка. Аз благодаря на екипа, защото те пуснаха всички предпазители, тоест да няма никаква консумация в къщата... и се установи, че само за 15 минути, докато ние си говорим с тях електромерът навъртя 5 киловата, без да има каквато и да е консумация. Тогава екипът разбра, че наистина нещо се случва, последваха разговори с техните шефове и накрая получиха разрешение и електромерът беше свален.”

Сега Апостол следи показателите на новия електромер всеки ден и очаква новата сметка за ток, за да направи сравнение. Надява се електроразпределителното дружество да го компенсира за платените в пъти по-високи сметки. А от "Енерго-про" заявиха, че електромерът е изпратен за експертиза в Института по метрология. След като бъде установена причината за повредата, компанията ще излезе с конкретно становище и ще бъдат предприети необходимите действия за коригиране.