Ваут ван Арт няма да може да участва в Тур дьо Франс

Белгийкият колоездач Ваут ван Арт ще пропусне предстоящата Обиколка на Франция, съобщиха от клубния му тим Висма-Лийз а байк.

31-годишният Ван Арт, който има 11 етапни победи в най-престижното колоездачно състезание в света, има инфекция на лакътя вследствие на падане преди няколко седмици. По тази причина той все още не може да тренира пълноценно и ще изпусне надпреварата.

Ван Арт бе неизменен участник в Тур дьо Франс през последните седем години, като записа две класирания в топ 20 в генералното класиране. През 2022 година той спечели и класирането по точки, а това му донесе и наградата за борбеност.

Отсъствието на Ван Арт ще бъде сериозен удар за неговия съотборник Йонас Вингегор, който вече спечели Обиколката на Италия и е смятан за един от двамата главни претенденти за победа в Тур дьо Франс заедно с шампиона за последните две години Тадей Погачар от състава на ОАЕ.