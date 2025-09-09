БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиера на Франция?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази

Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Френският премиер Франсоа Байру връчи днес оставката си на президента Еманюел Макрон. Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни, на фона на призивите на опозицията за свикване на предсрочни избори и оставка на президента.

От Париж предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.

Около 13:30 ч. местно време Франсоа Байру връчи официално оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон, а изказвания след продължилата малко над час среща между двамата не последваха.

Така Макрон, който обеща да обяви назначаването на министър-председател “в следващите дни”, се впуска в разплитане на ситуация, създадена след като разпусна правителството и загуби мнозинството си през 2024 г. и на практика отхвърля искането на крайнодясната партия на Марин льо Пен “Национален сбор”, както и на крайнолявата партия “Непокорна Франция” на Жан Люк Меланшон за свикване на предсрочни избори.

Жордан Бардела - председател на “Национален сбор”: “Ако не се върнем по един или друг начин към френския народ, или с разпускане на парламента, или с оставка на президент и организиране на нови избори, които ще позволят на страната да намери нова посока, мнозинство и стабилност - тогава не виждам как нещо здравословно може да се роди от тази ситуация, за която подчертавам още веднъж - ние не носим отговорност. ”

Първоначалните проучвания показват, че нови избори не биха дали мнозинство на нито една от водещите партии, а самата Льо Пен не би могла да участва в нови избори заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства.

Макар в противоположния край на политическия спектър, партията на Меланшон споделя критиката към президента и внася предложение за импийчмънт на Макрон, чийто мандат приключва през 2027 г.

Матилд Пано - лидер на ПГ на “Непокорна Франция”: “Защото той е проблемът и препятствието за страната, и от 10 септември ще бъдем навсякъде заедно с френските мъже и жени, които ще блокират икономиката на страната, за да кажат „достатъчно е, достатъчно“.

Въпреки насрочените национални протести утре и на 18 септември срещу предвижданите съкращения на социални разходи, които заплашват да блокират ключови сектори в цялата страна, импийчмънт на Макрон изглежда слабо вероятен.

А традиционните френски партии - републиканците на вече бившия вътрешен министър Бруно Ретайо и социалистите на Оливие Фор, както и блокът зад Макрон, все още имат интерес от сформирането на ново правителство.

Бруно Ретайо, вътрешен министър в оставка: "Какво би донесло ново разпускане. За мнозина това би било последната стъпка преди отстраняването на президента. Те искат хаос."

Според бившия премиер от партията на Макрон - Габриел Атал, внезапното разпускане на парламента през 2024 г. е причина за настоящата криза. Сега трябва да се намери човек, който да събере всички политически лидери, за сключването на споразумение за бюджета за 2026г., казва Атал.

Така очакванията са подобна фигура да бъде излъчена за трети пореден път от редиците или на десните центристи, или на социалистите.

Жан-Марк Оливейро: „Просто ми се струва жалко. В момента имаме други битки, които да водим по отношение на международните отношения и актуалните проблеми. Затова трябва да престанем с политическата чистка и просто да обмислим възможността да работим заедно.“

#Франсоа Байру #Еманюел Макрон #импийчмънт #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
3
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
6
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Европа

Себастиен Лекорню е новият премиер на Франция
Себастиен Лекорню е новият премиер на Франция
Докато се редели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област Докато се редели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област
Чете се за: 00:55 мин.
Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха
Чете се за: 02:57 мин.
Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон
Чете се за: 00:32 мин.
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 02:20 мин.
Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали" Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фаталния инцидент с АТВ: "Остава ни една единствена надеждичка – Марти да се събуди" След фаталния инцидент с АТВ: "Остава ни една единствена надеждичка – Марти да се събуди"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Себастиен Лекорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 00:55 мин.
По света
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиера на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ