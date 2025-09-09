Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиера на Франция?

Френският премиер Франсоа Байру връчи днес оставката си на президента Еманюел Макрон. Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни, на фона на призивите на опозицията за свикване на предсрочни избори и оставка на президента.

От Париж предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.



Около 13:30 ч. местно време Франсоа Байру връчи официално оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон, а изказвания след продължилата малко над час среща между двамата не последваха.

Така Макрон, който обеща да обяви назначаването на министър-председател “в следващите дни”, се впуска в разплитане на ситуация, създадена след като разпусна правителството и загуби мнозинството си през 2024 г. и на практика отхвърля искането на крайнодясната партия на Марин льо Пен “Национален сбор”, както и на крайнолявата партия “Непокорна Франция” на Жан Люк Меланшон за свикване на предсрочни избори.

Жордан Бардела - председател на “Национален сбор”: “Ако не се върнем по един или друг начин към френския народ, или с разпускане на парламента, или с оставка на президент и организиране на нови избори, които ще позволят на страната да намери нова посока, мнозинство и стабилност - тогава не виждам как нещо здравословно може да се роди от тази ситуация, за която подчертавам още веднъж - ние не носим отговорност. ”

Първоначалните проучвания показват, че нови избори не биха дали мнозинство на нито една от водещите партии, а самата Льо Пен не би могла да участва в нови избори заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства.

Макар в противоположния край на политическия спектър, партията на Меланшон споделя критиката към президента и внася предложение за импийчмънт на Макрон, чийто мандат приключва през 2027 г.

Матилд Пано - лидер на ПГ на “Непокорна Франция”: “Защото той е проблемът и препятствието за страната, и от 10 септември ще бъдем навсякъде заедно с френските мъже и жени, които ще блокират икономиката на страната, за да кажат „достатъчно е, достатъчно“.

Въпреки насрочените национални протести утре и на 18 септември срещу предвижданите съкращения на социални разходи, които заплашват да блокират ключови сектори в цялата страна, импийчмънт на Макрон изглежда слабо вероятен.

А традиционните френски партии - републиканците на вече бившия вътрешен министър Бруно Ретайо и социалистите на Оливие Фор, както и блокът зад Макрон, все още имат интерес от сформирането на ново правителство.

Бруно Ретайо, вътрешен министър в оставка: "Какво би донесло ново разпускане. За мнозина това би било последната стъпка преди отстраняването на президента. Те искат хаос."

Според бившия премиер от партията на Макрон - Габриел Атал, внезапното разпускане на парламента през 2024 г. е причина за настоящата криза. Сега трябва да се намери човек, който да събере всички политически лидери, за сключването на споразумение за бюджета за 2026г., казва Атал.

Така очакванията са подобна фигура да бъде излъчена за трети пореден път от редиците или на десните центристи, или на социалистите.