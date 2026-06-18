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Ведат Муриджи ще продължи кариерата си във Фенербахче

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Миналия сезон Муриджи отбеляза 23 гола в 37 мача за Майорка

Ведат Муриджи ще продължи кариерата си във Фенербахче
Снимка: БТА
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Нападателят на Майорка Ведат Муриджи ще продължи кариерата си във Фенербахче, съобщи пресслужбата на турския клуб.

32-годишният косовар ще пристигне в Истанбул вечерта на 18 юни, за да премине медицински прегледи и да завърши сделката. Преди това той игра за Фенербахче от 2019 до 2020 г.

Миналия сезон Муриджи отбеляза 23 гола в 37 мача и завърши втори в класацията на голмайсторите в Ла Лига, след нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

Нападателят е в Майорка от 2022 г. Преди това е играл и за Лацио, Ризеспор, Генчлербирлиги, Гиресунспор и албанския отбор Теута.

#Ведат Муриджи #ФК Фенербахче

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