Веласкес: У дома ще трябва да оставим сърцата си и да спечелим

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от показаното от играчите му при равенството 1:1 срещу Борац (Баня Лука) в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Идеята ни беше да спечелим мача и направихме достатъчно, за да го направим за тези 90 минути. Изключително горд съм с моите играчи при обстоятелства, които бяха изключително трудни", заяви Веласкес след последния съдийски сигнал..

"През първата част ни липсваше заплахата, която можем да създадем зад гърба на защитата им и да бъде по-убедителни в действията за втора и трета топка. Стана равностойно първо полувреме и вече през второто бяхме определено по-добрият отбор. Със сигурност можехме да отбележим и втори гол", продължи испанецът.

"Оценявам работата на играчите на терена и благодаря на привържениците, които ни подкрепиха на стадиона. Това е тежко и дълго пътуване, изключително благодарен съм. Сега следва да се подготвим за мача у дома, да създадем специалната атмосфера на нашия стадион. Всички заедно - публика и отбор, трябва да оставим сърцата ни и да спечелим", каза още треньорът на шампионите.

"Ще търсим у дома различен мач. Ще се подготвим по най-добрия начин, за да спечелим мача", завърши Веласкес.