БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес: У дома ще трябва да оставим сърцата си и да спечелим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Испанецът остана доволен от видяното от Левски в първия официален мач за сезона.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от показаното от играчите му при равенството 1:1 срещу Борац (Баня Лука) в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Идеята ни беше да спечелим мача и направихме достатъчно, за да го направим за тези 90 минути. Изключително горд съм с моите играчи при обстоятелства, които бяха изключително трудни", заяви Веласкес след последния съдийски сигнал..

"През първата част ни липсваше заплахата, която можем да създадем зад гърба на защитата им и да бъде по-убедителни в действията за втора и трета топка. Стана равностойно първо полувреме и вече през второто бяхме определено по-добрият отбор. Със сигурност можехме да отбележим и втори гол", продължи испанецът.

"Оценявам работата на играчите на терена и благодаря на привържениците, които ни подкрепиха на стадиона. Това е тежко и дълго пътуване, изключително благодарен съм. Сега следва да се подготвим за мача у дома, да създадем специалната атмосфера на нашия стадион. Всички заедно - публика и отбор, трябва да оставим сърцата ни и да спечелим", каза още треньорът на шампионите.

"Ще търсим у дома различен мач. Ще се подготвим по най-добрия начин, за да спечелим мача", завърши Веласкес.

Свързани статии:

Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София
Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София
Армстронг Око-Флекс се разписа са шампиона на България в първия...
Чете се за: 01:15 мин.
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
3
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
4
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
5
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Шампионска лига

Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София
Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София
Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ) Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Габи се завръща в Атлетико, но с нова роля Габи се завръща в Атлетико, но с нова роля
Чете се за: 00:50 мин.
Левски открива европейската си кампания с тежко гостуване в Баня Лука Левски открива европейската си кампания с тежко гостуване в Баня Лука
Чете се за: 03:10 мин.
Гашер Търдин: Очаквам здрав сблъсък Гашер Търдин: Очаквам здрав сблъсък
Чете се за: 00:30 мин.
Хулио Веласкес: Трябва да останем скромни Хулио Веласкес: Трябва да останем скромни
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Втори ден на срещата на НАТО в Анкара: Очаква се Тръмп да разговаря...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нови удари на САЩ срещу Иран: Отнет е и лицензът на Техеран за...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
След поредица инциденти с водни атракциони: Морска администрация...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът започна работа с избор на председатели на ДАНС...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ