Великденски фестивал с яйца за деца в Босилеград

В Босилеград се провежда детски Великденски фестивал, където близо 450 деца от различни държави се състезават кое яйце е най-здраво.

Участниците идват от България, Сърбия, Северна Македония, Молдова и Румъния. Всеки си има свой начин да избере яйце, като някои дори използват специални „трикове“.

Състезанието е разделено по възрастови групи, а съдии следят дали всички правила се спазват.

Освен надпреварата, фестивалът събира деца от различни страни, които се забавляват и се запознават помежду си.

Най-добрите ще се състезават на финала, където ще бъдат избрани и най-красиво боядисаните яйца.