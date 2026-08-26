Венцислав Христов е новият изпълнителен директор на Локомотив (Пловдив), съобщиха от футболния клуб.

Както е известно, за последно на този пост при "железничарите" бе Георги Величков, който напусна в началото на месец юни.

Венцислав Христов е роден на 9 ноември 1988 година в София. Като футболист се е състезавал за тимовете на Берое, Левски, Риека, Шкендербеу, СКА-Хабаровск, Черноморец (Бургас) и Арда. В периода от 2013 година до 2016 година е част и от националния отбор на България.

След края на своята състезателна кариера работи като спортен директор в Рилски спортист.

От Локомотив пожелаха успех на Венцислав Христов и уточниха, че той ще даде пресконференция за представителите на медиите на по-късен етап.

От началото на настоящия сезон "черно-белите" имат само една победа и пет загуби в шестте си двубоя в Първа лига, като се намират на предпоследното 13-о място в класирането.