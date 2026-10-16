Венеция ще събира такса за посещение за повече дни през 2027 г.

Италианският град Венеция в северната част на страната, разположен в лагуната и сред най-популярните туристически дестинации в Европа, ще събира входна такса през повече дни следващата година, съобщиха общинските власти.

След решение на общинския съвет еднодневните посетители ще трябва да плащат такса до 10 евро на общо 72 дати между Разпети петък и средата на август догодина. През тази година таксата се събираше 60 дни. Засега градските власти се въздържат от рязко увеличение на цената, въпреки че по-рано беше обсъждано тя да достигне 30 евро или дори повече.

През април 2024 г. Венеция стана първият град в света, който въведе входна такса за еднодневните туристи. През тази година посетителите, които резервираха посещението си поне три дни предварително, можеха да платят по 5 евро. Онези, които го правеха в по-кратък срок, трябваше да платят 10 евро. Обикновено туристите изтеглят QR код на мобилните си телефони, за да удостоверят плащането. Много хора обаче успяват да заобиколят системата.

Тази година над 650 000 посетители са платили таксата, с което са внесли в общинската хазна повече от 5 милиона евро. Туристите, които нощуват в града, са освободени от входната такса, но трябва да плащат туристически данък. Предвидени са и изключения за определени категории посетители.

Общинската администрация многократно подчертава, че целта не е генерирането на приходи, а по-доброто управление на туристическия поток. Именно затова беше обсъждано и значително по-високо заплащане за достъп до града. Решението обаче не зависи единствено от Венеция: националното правителство в Рим също трябва да одобри увеличението на таксата за посещение на историческия град, основан през V век.

Досега въвеждането на таксата не е довело до намаляване на броя на посетителите. Венеция и без това е скъпа дестинация. Единичен билет за водния градски транспорт – вапорето – струва 9,50 евро. Половинчасова разходка с гондола струва най-малко 90 евро. Туризмът носи значителни приходи на Венеция, но същевременно създава сериозни проблеми за града.

Днес хотелските легла са значително повече от жителите на града. В историческия център живеят по-малко от 50 000 души – многократно по-малко от милионите туристи, които го посещават всяка година от цял свят. Според оценки броят на посетителите надхвърля 25 милиона годишно.