Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок

Световните волейболни вицешампиони се надяват да са мотивирали децата да се развиват и да спортуват, заяви диагоналът на националите Венислав Антов. Той и неговите съотборници от ВК Левски София бяха посрещнати днес на клубната база със специална церемония, а освен това раздадоха автографи и се снимаха със стотици подрастващи.

Вчера българските национали бяха приветствани от хиляди българи в центъра на София, а финалът бе може би най-гледаното спортно събитие в страната от десетилетия, включително на видеостени по площади в редица градове.

"Не осъзнавахме какво се случва тук, докато бяхме във Филипините. Не сме гледали много по социалните мрежи, но след това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок. Подкрепата и любовта от хората са наистина прекрасни", заяви Антов, който през миналата година спечели златен требъл като диагонал на Левски.

"Тук (в Левски - бел.авт.) си ми е най-добре и съм много щастлив, че децата идват да се снимат с мен. Може би съм ги мотивирал по някакъв начин да се развиват", каза още световният вицешампион.

Венислав Антов ще продължи кариерата си в Туркоан в Лил, Франция. Той заяви, че няма да лежи на стари лаври и ще продължава да работи, за да се наложи.