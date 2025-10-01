Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок

Националът и неговите съотборници от Левски София бяха посрещнати в клуба като герои.
Световните волейболни вицешампиони се надяват да са мотивирали децата да се развиват и да спортуват, заяви диагоналът на националите Венислав Антов. Той и неговите съотборници от ВК Левски София бяха посрещнати днес на клубната база със специална церемония, а освен това раздадоха автографи и се снимаха със стотици подрастващи.
Вчера българските национали бяха приветствани от хиляди българи в центъра на София, а финалът бе може би най-гледаното спортно събитие в страната от десетилетия, включително на видеостени по площади в редица градове.
"Не осъзнавахме какво се случва тук, докато бяхме във Филипините. Не сме гледали много по социалните мрежи, но след това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок. Подкрепата и любовта от хората са наистина прекрасни", заяви Антов, който през миналата година спечели златен требъл като диагонал на Левски.
"Тук (в Левски - бел.авт.) си ми е най-добре и съм много щастлив, че децата идват да се снимат с мен. Може би съм ги мотивирал по някакъв начин да се развиват", каза още световният вицешампион.
Венислав Антов ще продължи кариерата си в Туркоан в Лил, Франция. Той заяви, че няма да лежи на стари лаври и ще продължава да работи, за да се наложи.
"Няма да бъде лесно, особено в началото. Нова държава, ново първенство, много по-високо ниво и много изравнени отбори. Ще трябва най-вече психически да се държа и да продължавам да показвам най-доброто от себе си. За да си изградя репутация е най-важно е представянето ми в първенството, така че този медал по никакъв начин не ме успокоява. Ще трябва да положа още усилия", завърши волейболистът.