Венсан Компани: Не виждам причина да не спечелим и на реванша

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е уверен, че неговите играчи са способни да спечелят и реванша срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите сблъсък на Шампионската лига.

Баварците взеха аванс след успех с 2:1 в първия мач в Мадрид.

„В Байерн винаги изпитваме най-голямо уважение към Реал Мадрид. Разбираме отлично какъв клуб и отбор са те. Но в същото време разбираме кои сме и какво означава за нашите играчи да излязат на стадион като този и да победят. Ако играем срещу най-добрия отбор в турнира, за нас е предизвикателство да излезем отново и да спечелим. Не виждам причина да не можем да спечелим отново, но играчите на Реал Мадрид имат невероятен талант“, каза Компани след срещата.

Белгиецът говори и за нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.

„Понякога футболният свят се нуждае от играчи, които се открояват от тълпата. И ние имаме някои от тях. Например, в Байерн Франк Рибери беше такъв играч. Ето защо имам толкова голямо уважение към Винисиус. Разбира се, не искам да играе твърде добре срещу нас, но човешките взаимоотношения са по-важни от резултатите. Мисля, че Винисиус трябва да бъде себе си“, допълни наставникът.

Реваншът между Байерн и Реал Мадрид ще се проведе на 15 април на „Мюнхен Арена“