Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг – Бургас (СНИМКИ)

Верижна катастрофа блокира движението по главния път Слънчев бряг - Бургас в района на кв. "Сарафово" и летище Бургас. Ударили са се три автомобила.

От полицията в Бургас заявиха за БНТ, че са пострадали няколко души, които са откарани в болница.

По информация на УМБАЛ-Бургас пострадалите са петима души – четири жени и 15-годишно момче. Към момента състоянието им е стабилно, но все още се извършват прегледи.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

На място са изпратени полицейски екипи. По информация на шофьори в района, колоната от автомобили е около 2 км, а трафикът е блокиран преди входа на Бургас. Причините за верижната катастрофа се изясняват.